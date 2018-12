Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Bewertung der Aktien der Fluggesellschaft liege nun ein niedrigerer Treibstoffpreis zugrunde, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser dürfte allerdings an die Kunden weitergereicht werden. Ein schwächeres Wachstum in Großbritannien und der Europäischen Union habe zudem etwas niedrigere Schätzungen zur Folge./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 13:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / 13:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-12-18/21:03

ISIN: DE0008232125