Die Produzentenpreise in Deutschland sind im November erneut deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,3 Prozent. Der Anstieg war damit so stark wie im Oktober. Stärker waren die Preise zuletzt im Dezember 2011 gestiegen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, um 0,1 Prozent.

Nach wie vor werden die Erzeugerpreise vor allem durch Energiepreise bestimmt. Energie war im November 8,9 Prozent teurer als im Jahr zuvor. Im Monatsvergleich stiegen die Energiepreise um 0,5 Prozent. Ohne Energie wären die Produzentenpreise auf Jahressicht nicht um 3,3 Prozent, sondern etwa halb so stark um 1,6 Prozent gestiegen./bgf/fba

