PANTAFLIX AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Creative Cosmos 15 und erschließt neues Wachstumspotenzial im Marketingsegment DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung PANTAFLIX AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Creative Cosmos 15 und erschließt neues Wachstumspotenzial im Marketingsegment 19.12.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PANTAFLIX AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Creative Cosmos 15 und erschließt neues Wachstumspotenzial im Marketingsegment München, 19. Dezember 2018. Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) hat mit Wirkung vom gestrigen Dienstag (18. Dezember) ihren Anteil an der Kreativ- und Produktionsagentur Creative Cosmos 15 GmbH (CC15) von 40,5% auf 51% ausgeweitet. PANTAFLIX erwirbt hierfür Anteile von der Beteiligungsgesellschaft 8 ventures Berlin GmbH über die CC15-Mitgründer und -Gesellschafter Joko Winterscheidt beteiligt ist. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Somit ist zukünftig eine Konsolidierung im Konzern möglich. Durch die Transaktion verlängert die PANTAFLIX AG ihre Wertschöpfungskette hinsichtlich innovativer Marketingkonzepte und Medienstrategien signifikant. Die im April 2016 gegründete Gesellschaft feierte bereits einige Erfolge und hat sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Unterhaltungskompetenz hauptsächlich "entertainment for brands" zu realisieren. So ist es CC15 in der Vergangenheit gelungen, aufmerksamkeits- und reichweitenstarke Marketingkonzepte für namhafte Industriekunden wie Volkswagen, Amazon oder Nike erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen. Unter anderem produzierte CC15 2018 mit Joko Winterscheidt als Protagonisten für die Daimler AG (Mercedes-Benz) die "AutoAuto ShowShow" ( www.youtube.com), eine mehrteilige Kampagne, die ausschließlich auf Social Media-Kanälen ausgespielt wird. "Als PANTAFLIX AG suchen wir stets nach Möglichkeiten, wie man Entertainment neu erfinden und denken kann. Die Mehrheitsbeteiligung an der CC15 ist auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein. Zwei spannende Unternehmen rücken noch näher zueinander, um gemeinsam im Bereich innovatives Marketing ein neues Level zu erreichen", sagt Nicolas Paalzow, Chief Production Officer (CPO) der PANTAFLIX AG und CC15-Geschäftsführer. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Das Unternehmen verfolgt einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der Brand-Integration-Einheit March & Friends, ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der globalen Verfügbarkeit von internationalen Inhalten. Damit erschließt PANTAFLIX einen vitalen und kontinuierlich wachsenden Markt und adressiert mehr als 258 Millionen Expatriates weltweit und Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros., StudioCanal und Premiere Digital Services. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln und München. Mit dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow verfügt die PANTAFLIX AG über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film/TV- und Technologie-Branche verwurzelt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com 19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, BX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759839 19.12.2018 ISIN DE000A12UPJ7 AXC0054 2018-12-19/08:31