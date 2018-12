Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Solutions 30 SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Solutions 30 SE Unternehmen: Solutions 30 SE ISIN: FR0013379484 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 19.12.2018 Kursziel: EUR 15,50 (bislang EUR 14,60) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Attraktive Übernahmen in Frankreich und Spanien Solutions 30 stärkt durch mehrere gezielte Übernahmen seine Marktstellung in Frankreich und Spanien. Die annualisierten Umsätze der übernommenen Gesellschaften summieren sich laut Angaben auf mehr als EUR 60 Mio. Da Übernahmen bei Solutions 30 infolge der attraktiven und durch die Erreichung definierter Milestones incentivierten Kaufpreisgestaltung sowie aufgrund der raschen Einbindung in die Organisationsstruktur meist bereits im ersten Jahr werthaltig sind, heben wir nach Überarbeitung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen unser aus einem Discounted Cashflow-EntityModell abgeleitetes Kursziel auf EUR 15,50 von bislang EUR 14,60 je Aktie an. Obwohl sich die Aktien von Solutions 30 der jüngsten Marktkorrektur nicht entziehen konnten, verbleibt auf Jahressicht eine deutliche Outperformance der Aktie (+36,3% YoY) gegenüber dem DAX (-18,7% YoY). Angesichts eines von uns auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten weiteren Kursanstiegs von 73,8% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Solutions 30 SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17431.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

