Der Dax machte im Jahresverlauf vor, was Ifo nun bestätigt. Dahinter stehen immerhin 9.000 befragte Chefs deutscher Unternehmen. Beide Charts könnte man nebeneinander oder aufeinander legen. Durchschnittlich 20 % Dax-Verlust (je nach Ausgangslage) und das enttäuschende Ifo-Ergebnis sind identisch. Wer zeigt an, wann sich dieser Trend dreht? Wie immer der Dax oder der Markt im Vorgriff auf das, was in der Wirtschaft anschließend geschieht. Wo liegen die Tiefstkurse? Das entscheidet sich in den nächsten 4-5 Wochen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info