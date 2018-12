Performance, Investment des Monats, Positionierung, Zu- und Verkäufe: Ein Blick ins Portfolio des Max Otte Vermögensbildungsfonds im November 2018.Fonds-PerformanceDas Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. An den Börsen geht es aktuell passend zum Spätherbst ebenfalls etwas unbeständig zu. Wir hatten in diesem Jahr bereits zwei kurze, aber spürbare Stürme an den Börsen. Entsprechend sind die Schwankungen zurzeit wieder etwas ausgeprägter. Doch dies sehen wir als Anlass besonders wachsam zu sein und nach attraktiven Kaufgelegenheiten Ausschau zu halten. Es werden nämlich auch Titel mit heruntergerissen, welche gute Zahlen gemeldet hatten. Ein paar Mal haben wir auch zugegriffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...