In unserem heutigen Interview konnten wir unsere Fragen an Herrn Dr. Albert Wahl, Vorstand der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108), stellen.

Nebenwerte-Magazin: Herr Dr. Wahl, mit der Veräußerung eines erweiterten Lizenzrechts an Ihren Kunden PAYBACK haben Sie die Marktteilnehmer überrascht. Was steckt hinter dem Deal?

Dr. Albert Wahl: Wir haben eine sehr gute Chance bekommen und diese - auch im Interesse unserer Aktionäre - ergriffen. PAYBACK hat das Recht erworben, PAY zukünftig auch selbst zu betreuen und als strategisches Funktionsmodul flächendeckend im PAYBACK-Konzern einzusetzen. Im Gegenzug kann die UMT AG in der Zusammenarbeit nunmehr auch die UMT-Plattform mit PAYBACK-spezifischen Funktionalitäten als Open-Loop im Markt anbieten und erweitert damit ihr Angebotsspektrum im Vertrieb.

Was bedeutet diese Vereinbarung konkret für das Geschäft von UMT? Ist PAYBACK jetzt kein Kunde/Partner mehr vom UMT?

Dr. Albert Wahl: PAYBACK bleibt natürlich Partner und Kunde von UMT. Dies ist eine klare Win-Win-Konstellation für eine bewährte Partnerschaft. Wir haben nun die große Chance, unser Angebotsspektrum und in der Folge die Umsätze im Vertrieb - neben PAYBACK - durch eine größere Unabhängigkeit deutlich zu steigern. Durch die breitere Aufstellung wird der prozentuale Anteil von PAYBACK an unserem Gesamtumsatz mittelfristig natürlich geringer ausfallen.

Das müssten Sie bitte einmal erklären. Worin liegt denn der genaue Vorteil der Transaktion?

Dr. Albert Wahl: Einerseits fließen uns signifikant liquide Mittel zu, die wir im Rahmen unserer Strategie vor allem für die Weiterentwicklung unserer Technologie verwenden wollen. Andererseits erreichen wir ein neues Level an Unabhängigkeit, da wir die zahlreichen und innovativen Funktionalitäten der UMT-Plattform nun auch weiteren Interessenten anbieten können. So wächst umgehend die Zahl der zu adressierenden potenziellen Kunden. Das ist ein großer Vorteil, speziell in der aktuellen Marktentwicklung. Wir beobachten eine stetig steigende Durchdringung von bargeldlosen Zahlungsalternativen in den Märkten.

Was passiert denn mit den Mitarbeitern der UMT AG, die bisher das Modul PAY betreut haben?

Dr. Albert Wahl: Wie bisher auch, werden diese Mitarbeiter ihre Aufgaben direkt bei PAYBACK wahrnehmen und erhalten dort auch einen entsprechenden Arbeitsplatz.

