Gestern bestätigte Fitch das Rating der HSH Nordbank mit BB+ und den Ausblick mit stabil und gab an den Ratingprozess für diese Bank zu beenden. Darüber hinaus senkte S&P im Zuge der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr den Ausblick des BB Ratings von Nexans SA auf negativ. Aus Marktliquiditätsgründen (Jahresende) stellt die EZB mit heutigem Tag die Anleiheankäufe im Zuge des Ankaufprogramms für dieses Jahr ein. Mit der Reinvestition auslaufender Anleihen wird ab 2 Jänner 2019 begonnen. Ursprünglich sollte Banca Monte dei Paschi bis Jahresende 2018 eine EUR 700 Mio. umfassende Tier2 Anleihen emittieren um den Anforderungen der Europäischen Kommission zu genügen. Jetzt gab die Bank an, in Abstimmung mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...