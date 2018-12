Von Carlo Martuscelli

LONDON (Dow Jones)--Die beiden Pharmakonzerne Glaxosmithkline und Pfizer legen ihre Geschäfte mit Gesundheitsmitteln zusammen. In einigen Jahren könnte das Milliardengeschäft dann auch an die Börse gebracht werden. Glaxosmithkline werde zunächst gut zwei Drittel der Anteile an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten, Pfizer die restlichen 32 Prozent. Innerhalb von drei Jahren soll das Geschäft dann an die Londoner Börse gebracht werden, wie Glaxosmithkline mitteilte.

Zusammen kommen die Bereiche beider Konzerne auf einen Umsatz von 9,8 Milliarden britische Pfund.

Glaxo geht davon aus, dass sich der Deal im ersten Jahr nach Abschluss positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie und freien Cashflow auswirken werde. Im zweiten Halbjahr 2019 soll die Transaktion abgeschlossen werden.

Die Einsparungen durch Gründung des Gemeinschaftsunternehmens bezifferte der Konzern auf 500 Millionen Pfund jährlich bis 2022. Die Kosten dürften sich auf 900 Millionen Pfund belaufen, die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen auf 300 Millionen Pfund. Im Gegenzug sollen Geschäfte im Wert von 1 Milliarde Pfund verkauft werden.

December 19, 2018

