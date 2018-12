Der BVB musste am Dienstagabend die erste Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison einstecken. Auch wenn Borussia Dortmund gegen Düsseldorf weit unter der eigenen Messlatte zurück geblieben war, muss man festhalten, dass die Mannschaft von Lucien Favre in der Bundesliga sowie der Champions League bislang eine beeindruckende Performance an den Tag gelegt hat. Viele Experten hatten das im Vorfeld nicht erwartet. BVB Trainer Lucien Favre brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: "Die Mannschaft ist sehr jung, wir lernen immer dazu. Es war so oder so eine tolle Hinrunde."

