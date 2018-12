Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach dem jüngst vom Dialysespezialisten veröffentlichten Ausblick auf 2019 von 89 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe nun ihre Gewinnschätzungen (EPS) von 2019 bis 2022 gesenkt, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun warte sie auf den 20. Februar als nächsten potenziellen Kurstreiber für die Aktie. Dann dürfte FMC unter anderem über Neuigkeiten zum US-Dialysegeschäft und über Investmentchancen in China berichten./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2018 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-12-19/09:44

ISIN: DE0005785802