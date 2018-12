Die Großstadt Pawlohrad im Zentrum der Ukraine hat beschlossen, an einem Grundeinkommensexperiment teilzunehmen, um individuelle Auswirkungen und Effekte eines bedingungslosen Grundeinkommens in der besagten Region zu messen. Und auch ein zweiter Ort wird das Grundeinkommen testen: Podilske in der Oblast Tscherkassy (Cherkasy Oblast). In Pawlohrad sollen vor allem soziale Indikatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...