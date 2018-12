Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Abend wird in den USA mit Spannung die Entscheidung des Offenmarktausschusses des Federal-Reserve-Systems erwartet, so die Analysten der Helaba.Komme es trotz der anhaltenden Aktienschwäche und des Schwungverlustes in der Bau- und Immobilienbranche zu einer Zinserhöhung? Die meisten Marktteilnehmer und auch die Analysten würden davon ausgehen, dass das Zielband für den Leitzins ein weiteres Mal um 25 BP auf 2,25% bis 2,50% angehoben werde. Ein Stillhalten der Notenbanker um FED-Chef Powell wäre alleine wegen der von Präsident Trump geübten massiven Kritik an der Zinserhöhungspolitik ein bedenkliches Zeichen und würde den US-Dollar nachhaltig schwächen. ...

