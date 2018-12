Expedias beliebteste Feiertagsziele und ungewöhnlichste Unterkünfte



München (ots/PRNewswire) - Weihnachten in Amsterdam und Silvester im Kloster; Expedia stellt ausgefallene Hotels für einen denkwürdigen Rutsch ins neue Jahr vor und präsentiert die beliebtesten Reiseziele der Deutschen an Weihnachten.



Die Festtage stehen vor der Tür! Egal ob man nun der Familie entkommen, sie besuchen oder den Partner mit einem romantischen Silvestertrip überraschen möchte, die vielen Feiertage machen Weihnachten und Neujahr zur perfekten Reisezeit. Expedia hat ermittelt, wohin es die Mehrheit der deutschen Urlauber an Weihnachten zieht und ein paar Tipps für den etwas anderen Silvesterurlaub zusammengestellt.



Top 3 Reiseziele für die Weihnachtszeit



Zu Hause ist es doch am schönsten oder zumindest im eigenen Land. Die Mehrheit der deutschen Reisenden verbringt den Urlaub während der Feiertage in der Bundesrepublik. Deutschland ist somit das meist gebuchte Ziel bei Expedia.de, dicht gefolgt von Österreich auf dem zweiten und den Niederlanden auf dem dritten Platz. Sonnige Feiertage liegen in diesem Jahr ebenfalls im Trend, denn den größten Buchungszuwachs konnte Thailand verbuchen. Auch bei den Städtereisen befinden sich gleich zwei deutsche Ziele in den Top 3. Amsterdam auf Rang eins gefolgt von Berlin und der Hansestadt Hamburg auf dem dritten Platz.



Um die Weihnachtszeit besinnt man sich auf Traditionen und das scheint auch für Reiseziele zu gelten. So veränderte sich die Top 3 der meist gebuchten Urlaubsziele im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig. Lediglich Amsterdam und Berlin tauschten bei den Städtereisen die Plätze.



Ungewöhnliche Hotels und spektakuläres Feuerwerk auf der Silvesterreise



Wer an Silvester spektakuläres Feuerwerk und ausgefallene Partys sucht, der sollte sich in die deutsche Hauptstadt begeben. Die Feierlichkeiten rund um das Brandenburger Tor sind mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt und berühmt. Für alle die sich nach etwas weniger Trubel, dafür aber Zweisamkeit sehnen, ist Belgien das perfekte Ziel. In Brüssel bietet das Hotel The Dominican Romantik pur. Früher stand hier inmitten der Altstadt ein Kloster, heute zeichnet sich das Haus durch seine moderne Interpretation des alten Gebäudes aus. Das spanische Sevilla hingegen überzeugt mit Sonne und dem Las Casas de la Juderia im ehemaligen jüdischen Viertel der Stadt. Das Hotel besteht aus 27 Einzelgebäuden, die über malerische Höfe miteinander verbunden sind und wie ein kleines Dorf inmitten der Stadt wirken. Wer jedoch auf der Suche nach einem völlig ungewöhnlichen Hotel in einer nordisch-charmanten Stadt ist, sollte das Jumbo Stay Hostel in Stockholm besuchen, denn hier übernachten die Gäste tatsächlich in einem echten Jumbo Jet.



Alle Hotels können unter www.expedia.de/hotels gebucht werden.



Über Expedia



Hunderttausende Übernachtungsmöglichkeiten (von individuellen Boutique-Hotels bis zu namhaften Hotelketten), über 500 Fluggesellschaften sowie eine breite Auswahl an Mietwagen und Events & Tickets vor Ort machen Expedia zu einem der weltweit führenden Online-Reiseportale.



In Deutschland kooperiert Expedia.de mit dem Bonusprogramm PAYBACK. Für die Buchung von Flügen erhalten Reisende pauschal 100 Punkte. Bei der Buchung von Pauschalreisen, Flug+Hotel -Angeboten sowie Hotels, Mietwagen und Events & Tickets gibt es für je ausgegebene zwei Euro einen PAYBACK Punkt.



Expedia.de wird von der Expedia Group betrieben. Die Expedia Group bietet ihren Kunden zahlreiche Leistungen für Privat- und Geschäftsreisen und steigert Nachfrage und Buchungen für Tourismusdienstleister. (NASDAQ: EXPE) Für weitere Unternehmens- und Brancheninformationen besuchen Sie https://www.expediagroup.com/ oder Twitter @ExpediaGroup.



Alle Warenzeichen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2018 Expedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CST: 2029030-50



OTS: Expedia.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9696.rss2



Pressekontakt: Svetlana Hirth shirth@expedia.com