Dax: Heute zählt die Fed In den USA hat es am gestrigen Dienstag noch knapp aber immerhin für eine Erholung an den Börsen gereicht. Der Technologie-Index Nasdaq 100 erreichte sogar ein Plus von 0,7%. Der Nikkei 225 in Japan und der Hang Seng in der Volksrepublik China schlossen schwächer. Öl ist erneut etwas günstiger geworden. Das auf den Markt drückende US-Frackingöl...

Den vollständigen Artikel lesen ...