Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-19 / 10:10 · Adzuna vergleicht über 580.000 Stellenangebote in Deutschland auf die Zusicherung von Weihnachtsgeld · In jeder fünften wird es offeriert, bei Inseraten ohne Tarifverträge in jeder achten · Am häufigsten wird Arbeitnehmern in der Fertigung-, Handels- und Baubranche ein Weihnachtsgeld offeriert Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes [1] erhalten neun von zehn Tarifbeschäftigten in Deutschland 2018 Weihnachtsgeld. Für Arbeitssuchende wird hingegen nur in jedem fünften Stellenangebot die Jahressonderzahlung zugesichert. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Meta-Jobsuchmaschine Adzuna (www.Adzuna.de [2]), welche über 580.000 Stellenangebote Deutschland am 11. Dezember auf die Jahressonderzahlung hin ausgewertet hat. Arbeitgeber in Schleswig-Holstein am großzügigsten Demzufolge versprechen derzeit 110.740 von 581.870 untersuchten Stellenangeboten (19 Prozent) den Jobsuchenden die Zahlung von Weihnachtsgeld. Im Vergleich der Bundesländer ist dies in Schleswig-Holstein am häufigsten der Fall: In jedem dritten Inserat (33,5 Prozent) kommt die Sonderzahlung vor. Dahinter folgen Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit einem Anteil von rund 29 bzw. 27 Prozent. Am seltensten gibt es die Zahlung hingegen in Berlin: Bei 35.310 verglichenen Inseraten enthalten nur 3.717 (10,5 Prozent) einen Bonus zur Weihnachtszeit. Städtevergleich: Bielefeld und Wuppertal auf Rang eins, Düsseldorf letzter Innerhalb der 20 einwohnerstärksten Städte Deutschlands zahlen Arbeitgeber in Bielefeld und Wuppertal am häufigsten ein Weihnachtsgeld: In rund 25 Prozent der Inserate ist der Bonus enthalten. Dahinter folgt Bochum mit 22,8 Prozent auf Rang drei. Deutlich seltener wird die Zahlung in München (Platz 18) und Stuttgart (Platz 19) mit anteilig 8,9 bzw. 8 Prozent angegeben. Das Schlusslicht bildet Düsseldorf mit einem Anteil von 6 Prozent bei 12.040 verglichenen Inseraten. Fertigung- sowie Handel und Bau-Branche zahlen oft Am häufigsten wird das Weihnachtsgeld in Jobangeboten der Branchen Fertigung sowie Handel und Bau angegeben. Mit 33 bzw. 30 Prozent enthält jede dritte Stelle einen Bonus zum Jahresende. Etwas geringer ist der Anteil bei der Logistik und Lagerhaltung sowie Gesundheitswesen und Pflege mit knapp 26 Prozent. Bei IT- und Technikerstellen liegt der Anteil hingegen nur bei 8,6 Prozent. Verhältnis ohne Inserate mit Tarifverträgen deutlich schlechter Das Verhältnis von Stellenangeboten mit Weihnachtsgeld sinkt deutlich, wenn Inserate mit Bezahlung nach Tarifvertrag aus der Analyse ausgeschlossen werden. Demzufolge bieten hierzulande nur noch 12,9 Prozent (74.853) statt 19,8 Prozent (110.736) der untersuchten Stellen das 13. Monatsgehalt an. Das führt innerhalb Niedersachsen und Bremen dazu, dass sich die Inserate mit Weihnachtsgeld auf anteilig 16 bzw. 12 Prozent halbieren. Auch bei den Branchen ist der Unterschied deutlich: Bei der Fertigung sinkt der Anteil von 32,8 auf 16 Prozent, bei Handel und Bau von 30,2 auf 19,4 Prozent. Inja Schneider, Country Managerin Deutschland bei Adzuna, zu den Ergebnissen: "Das Weihnachtsgeld sorgt zum Ende des Jahres bei vielen Arbeitnehmern für positive Stimmung - dieses Glück ist jedoch nicht jedem vergönnt. Wie unsere Untersuchung zeigt, stellen Arbeitgeber außerhalb von tarifrechtlichen Bestimmungen deutlich seltener den Bonus in Aussicht. Unsere Empfehlung für Arbeitnehmer ist daher alternativ nach leistungsabhängigen Zahlungen wie Boni zu fragen, falls das Weihnachtsgeld im eigenen Unternehmen nicht gängig ist und eine gute Performance für das vergangene Arbeitsjahr vorgewiesen werden kann." Alle Ergebnisse der Untersuchung finden Sie detailliert unter: www.adzuna.de/blog/2018/12/14/weihnachtsgeld/ [3] Mit ValueMyCV den eigenen Wert bestimmen Mit ValueMyCV können Arbeitnehmer anhand ihres Lebenslaufes den eigenen Wert bestimmen lassen. Das Lebenslauf-Analyse-Tool berechnet den Marktwert von Berufstätigen, um ihnen eine Kennzahl beim Thema Gehaltsvorstellungen für Verhandlungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.adzuna.de/value-my-cv [4]. Über Adzuna Adzuna (www.Adzuna.de [2]) ist eine Meta-Suchmaschine für Stellenangebote, die Arbeitnehmer effizient mit neuen Arbeitgebern zusammenbringt. Mit nur einer Suchanfrage können die User Inserate diverser Plattformen nach bestimmten Kriterien analysieren und die passenden Jobangebote auflisten. In Großbritannien nutzt die britische Regierung Adzuna dank ihrer umfangreichen Datenbank als Datenquelle für aktuelle Trends am Arbeitsmarkt. Die Webseite fasst für Deutschland über eine halbe Million Stellenangebote und ist in weiteren 15 Nationen vertreten. Am Unternehmenssitz in London sind über 30 Mitarbeiter beschäftigt. Pressekontakt: Lukas von Zittwitz I lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com I +49.30.403647.605 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Adzuna 2018-12-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 759967 2018-12-19 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dd63b2581c03b0db4c0b926caaa7ef8a&application_id=759967&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9febb64034025d8e23722bff1a93c862&application_id=759967&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cdb9366136ebc947d4aa4df8522b9e0d&application_id=759967&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=48a003529d4225ffc6471c49d8f0e477&application_id=759967&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2018 04:10 ET (09:10 GMT)