- FOMC gibt am heutigen Abend ihren Zinsentscheid bekannt- Erhöhte Volatilität bei Pressekonferenz von Powell erwartet- CAD- und GBP-Händler auf Inflationsdaten (VPI) gespanntDas wichtigste Marktereignis der Woche steht heute an. Das FOMC wird nämlich seinen letzten Zinsentscheid für 2018 treffen, außerdem erhalten Anleger aktualisierte Prognosen der US-Notenbank. Jerome Powells anschließende Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid dürfte sicherlich zu zusätzlicher Volatilität an den Märkten führen. Darüber hinaus werden die VPI-Daten aus Großbritannien und Kanada genauestens beobachtet. Zuallerletzt wird der wöchentliche DoE-Bericht zu den Rohöl-Lagerbeständen veröffentlicht. 10:30 Uhr | Großbritannien, ...

