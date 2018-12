Wann dreht der Trend? 123-Trendwendemuster traden

Ob Sie sich an einem Wendepunkt befinden, ist am Börsenchart nicht leicht zu sehen. So erkennen Sie 123-Muster.

Der Skater im Bild hat seine Sinne trainiert; er spürt über sein Gleichgewicht, wann die Schwerkraft seinen Schwung neutralisiert und er zwangsläufig in die andere Richtung kippt. Für Sie als Trader vor einem Börsenchart ist es schwieriger zu beurteilen, wann ein Trend endet, da Sie die Auswirkungen nicht körperlich fühlen. Dennoch gibt es charttechnische Anzeichen für Trendwenden.

Wir möchten mit Ihnen eine der Trading-Strategien teilen, die sich auf alle Märkte in allen Zeitebenen anwenden lässt. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie das 123-Trading im Detail aussieht und kommen wir dann zu einer Möglichkeit, wie Sie dieses Muster täglich im Live-Chart des DAX finden und zum Beispiel mit CFDs traden können.

In seiner Natur ist das 123-Muster ein Trendwendemuster; man setzt also gegen einen vorherrschenden Trend, dessen Struktur sich jedoch zuvor verschlechtert hat. Man greift daher nicht in ein fallendes Messer, sondern lässt den Markt zuvor enttäuschende Signale ausbilden für diejenigen, die auf eine Fortsetzung des Trends gesetzt haben.

Wir bringen hier nun ein Beispiel für ein 123-Trendwendemuster im Aufwärtstrend. Entsprechend umgekehrtes gilt für einen Abwärtstrend.

Zunächst einmal sollte klar sein, dass ein Aufwärtstrend aus höheren Hochs und höheren Tiefs besteht. Mit jedem neuen höheren Hoch innerhalb dieses Trends gibt es irgendwann zwangsläufig einen Rücksetzer, auf dem wiederum irgendwann ein Angriff auf das zuvor gemachte Hoch folgt. Und bei diesem Angriff wird es jetzt spannend.

Zeigt der Markt ein Unvermögen, auf ein neues Hoch zu steigen und geht stattdessen nach diesem Fehlversuch auf ein tieferes Tief, haben wir es mit einem Trendwechsel zu tun.

Dies stellt eine strukturelle Verschlechterung der internen Struktur des Marktes dar. Dort wurden Marktteilnehmer enttäuscht, die in der Erwartung kauften, dass sich der Trend fortsetzt. Mit dieser Entwicklung wurden also Long-Positionen gefangen und kommen unter Zugzwang. Das ist unsere Vorlage für einen Trading-Einstieg auf der Short-Richtung.

Den vollständigen Artikel lesen ...