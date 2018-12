FedEx schockt und die Deutsche Post leidet Ähnliches reagiert ähnlich. Auf Grundlage dieser Annahme sackt am heutigen Mittwoch der Aktienkurs der Deutschen Post ab, denn FedEx sprach eine Gewinnwarnung aus. Alan Graf, Finanzvorstand des US-Wettbewerbers, sagt, der Handel in der Welt hätte sich in den vergangenen Monaten abgeschwächt und würde noch schwächer werden. FedEx...

