Die Godewind Immobilien AG(ISIN: DE000A2G8XX3), ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen,hat im Großraum München im Rahmen eines "Asset Deals" eine Büroimmobilie zu einem Nettokaufpreis von EUR 30 Mio. oder EUR 1.703 pro Quadratmeter erworben. Die Immobilie liegt im Businesspark ExpoGate in Aschheim-Dornach direkt an der Stadtgrenze zu München. Sie umfasst eine Mietfläche von 17.612 Quadratmetern und verfügt über 263 PKW-Stellplätze. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu München und einer optimalen Infrastruktur haben sich viele namhafte Konzerne in Aschheim-Dornach niedergelassen. Das Closing der Transaktion soll bis spätestens Ende Februar 2019 erfolgen.

