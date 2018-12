(shareribs.com) Chicago 19.12.2018 - Die Sojabohnen bewegten sich im gestrigen Handel am Chicago Board of Trade wieder nach oben. Dabei sorgten neuerliche Orders aus China für etwas Aufwind. Auch Mais konnte im Zuge dessen leicht zulegen. März-Mais verbesserte sich um 1,5 Cents auf 3,855 USD/Scheffel. Mais nähert sich langsam der Marke von 3,90 USD an. Dabei ist es vor allem die Hoffnung auf eine ...

