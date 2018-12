Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-19 / 11:00 *Erneuter Nachweis von Zuverlässigkeit und Stabilität * *DSER nach ISO / IEC 27001: 2013 zertifiziert / Audit schließt niiio finance group AG mit ein* _Görlitz, 19.12.2018_ Erneut wurde die Deutsche Software Engineering und Research GmbH (DSER) in einem ausführlichen Audit überprüft und zertifiziert. Das Zertifikat bestätigt die Wirksamkeit des Informationssicherheits-Managementsystems, welches bei der Entwicklung von Software für Banken, Finanzdienstleister und Endkunden zur Anwendung kommt. Somit wurde abermals der Nachweis für hohe Zuverlässigkeit und Stabilität bei der Entwicklung und dem Betrieb dieser besonders aufwändigen und sensiblen Software erbracht. Die wiederholte Zertifizierung nach ISO / IEC 27001: 2013 schließt diesmal erstmals die niiio finance group AG mit ein. Damit ist sichergestellt, dass DSER und niiio finance group AG in Zukunft gleichermaßen über eine Zertifizierung verfügen. Die Zertifizierung wurde von der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen, kurz DQS, Holding GmbH aus Frankfurt durchgeführt. Deren Spezialisten analysieren vor allem die Organisation und Führung des zu prüfenden Unternehmens. Besonderer Wert wird bei diesem Audit auf die Zuverlässigkeit von Mitarbeitern, Prozessen und Systemen gelegt. Diese Anforderungen wurden von der DSER ohne Einschränkungen bestanden. *Über niiio finance group AG:* Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group AG in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER ist bereits seit elf Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits zahlreiche Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots. *Mehr unter:* *- *Website niiio finance group AG: www.niiio.finance [1] *Kontakt:* niiio finance group AG Johann Horch, Vorstand Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: johann.horch@niiio.finance Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: niiio finance group AG 2018-12-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 759915 2018-12-19 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2511510b217bc8d20f23cdc7e1301c82&application_id=759915&site_id=vwd&application_name=news

December 19, 2018 05:00 ET (10:00 GMT)