Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen von 293 auf 212 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der US-Logistikkonzern habe armselige Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal präsentiert, schrieb Analyst Amit Mehrotra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei während der Telefonkonferenz kaum etwas über den Integrationsprozess des niederländischen Lieferdienstes TNT gesagt worden. Er kappte seine Ergebnisschätzung (EPS) für das laufende und das kommende Geschäftsjahr um jeweils mehr als 10 Prozent./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2018 / 03:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-12-19/11:30

ISIN: US31428X1063