Von Max Bernhard

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelkonzern Nestle baut ein neues Kaffee-Werk in Mexiko. Wie das Unternehmen mitteilte, will es in Veracruz 154 Millionen US-Dollar investieren. Die Kapazität soll 20.000 Tonnen im Jahr erreichen. Mit dem neuen Werk wird Nestle in Mexiko 18 Prouktionsstätten betreiben.

Die neue Fabrik wird zunächst 250 Mitarbeiter direkt beschäftigen, die Zahl könnte auf bis zu 1.200 steigen. Indirekt werde das Werk zunächst 2.500 und perspektivisch bis zu 12.000 Jobs schaffen, so Nestle.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2018 05:22 ET (10:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.