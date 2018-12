FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikalienhändler Brenntag stärkt sein Geschäft in Kanada mit einer Übernahme. Das im MDAX notierte Unternehmen kauft die Pachem Distribution, die Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe vertreibt. Einen Kaufpreis nannte Brenntag in der Mitteilung nicht. Pachem erwirtschafte 2018 voraussichtlich einen Umsatz von 13 Millionen Euro, so das Essener Unternehmen.

"Durch Pachem erhält Brenntag Canada zudem Zugriff auf erstklassige Produktlinien für Personal Care-Spezialitäten wichtiger Lieferanten", wird Markus Klähn, CEO von Brenntag North America, in der Mitteilung zitiert. Brenntag werde Synergien aus den sich ergänzenden Produktportfolios realisieren.

Pachem verfüge über ein Anwendungs- und Formulierungslabor im Bereich Personal Care, über das es seinen Kunden und Lieferanten technische sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anbietet. Brenntag werde mit dem Deal entsprechend sein Serviceangebot für die Spezialitätenmärkte in den Bereichen Personal Care, Pharma und HI&I ausbauen.

