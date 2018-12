Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post nach einer gekürzten Jahresprognose des US-Paketdienstes Fedex auf "Hold" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Ähnlich wie in der letzten Woche das Logistikunternehmen XPO Logistics habe auch Fedex auf ein schwächeres Geschäft vor allem in Europa verwiesen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies könnte die Kurier-, Express- und Paketdienste der Deutschen Post ebenfalls belasten./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 18:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2018 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-12-19/11:57

ISIN: DE0005552004