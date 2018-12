In fast jeder Hinsicht war 2018 ein schreckliches Jahr für Facebook (WKN:A1JWVX). Das Image des Unternehmens wurde durch Skandale geschwächt, darunter die missbräuchliche Nutzung von Nutzerdaten durch Cambridge Analytica, die Nutzung der Plattform zur Auslösung eines Völkermords an Rohingya-Muslimen in Myanmar, die Folgen der russischen Einmischung bei den Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA und vor kurzem die Enthüllungen, dass Facebook ein oppositionelles Forschungsunternehmen beauftragt hat, um die Gegner mit George Soros in Verbindung zu bringen und sie sogar des Antisemitismus zu beschuldigen. Das Ergebnis der nahezu konstanten negativen Aufmerksamkeit ist, dass die Nutzer, die Aktivisten und sogar die Gesetzgeber fragen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...