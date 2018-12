Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 35 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursabschlag von 40 Prozent im Vergleich zum europäischen Chemiesektor sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte es dem Management des Chemieunternehmens gelingen, seine Umstrukturierungspläne wie bisher zu verwirklichen, dürfte der Aktie 2019 eine gute Entwicklung beschieden sein./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-12-19/12:04

ISIN: DE000EVNK013