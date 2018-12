Frankfurt am Main (ots) - Eine clevere, qualitätsorientierte Radiokampagne in den Umfeldern der AS&S Radio-Kombi-Angebote Liga Live und Deutschland-Kombi Entscheider leistet einen entscheidenden Beitrag zum Markenaufbau von junited AUTOGLAS.



Eine qualitätsorientierte, clevere Radiostrategie ist hoch wirksam für den Aufbau einer Marke. Und: Werbung für automobile Themen und Hörfunkwerbung passen besonders gut zusammen. Diese positive Erfahrung machte junited AUTOGLAS im Frühjahr 2018: Der Anbieter zur Reparatur und Austausch von Autoglas mit bundesweit über 240 Werkstätten fokussierte gezielt autoaffine Fußballfans und Entscheider in Radioumfeldern der AS&S Radio und brachte sich auf diese Weise in eine starke Position im hart umkämpften Markt für Autoscheibenreparaturen.



junited AUTOGLAS nutzte für seine Radiopräsenz zum einen die Liga Live-Sendungen der ARD-Sender an Bundesliga-Samstagen mit ihrer emotionalen Berichterstattung, zum anderen - an ausgewählten Werktagen während der Drive-Time - Umfelder der AS&S Radio Deutschland-Kombi Entscheider, die eine Premium-Zielgruppen mit hohem Netto-Einkommen, weit überdurchschnittlichem Bildungsniveau und qualifizierten Berufen erreichen. Zum Einsatz kamen zwei jeweils 25-sekündige Spot-Motive, die thematisch auf die Umfelder abgestimmt waren. Mit Hilfe einer umfangreichen Begleitforschung - befragt wurden über 1.000 Personen - analysierte die AS&S Radio die Wirkung der Kampagne.



Ergebnis der Studie: Die Radiokampagne zahlte in allen relevanten Dimensionen auf die Marke junited AUTOGLAS ein. So stieg die Werbeerinnerung an die Marke junited AUTOGLAS im Kampagenzeitraum um 21 Prozent. Die spontane Markenbekanntheit lag nach Kampagnenende sogar um ein Vielfaches über dem Ausgangswert vor Kampagnenstart - in der Zielgruppe der 18- bis 69-Jährigen mit Führerschein entspricht dies 3,15 Millionen aufgrund der Radiokampagne hinzugewonnenen Markenkennern. Zudem konnten durch die Kampagne 240.000 Autofahrer zu einem voraussichtlichen Besuch bei junited AUTOGLAS aktiviert werden. Dieser Wert ist insofern beachtlich, weil der Bedarf für eine Reparatur ja nur situativ entsteht - eben wenn ein Stein die Autoscheibe beschädigt hat.



Auch die Kreation der Spots trug zur Stärkung der Marke bei. So war in den Liga Live-Umfeldern ein Spot zu hören, der humorvoll die Themen Fußball und Steinschlag assoziierte. In den Entscheider-Umfeldern hingegen kam ein Spot zum Einsatz, der in augenzwinkernder Weise eine typische Familiensituation - den bevorstehenden Besuch bei der Schwiegermutter - thematisierte. Ein Motiv, das die Befragten besonders witzig und gelungen fanden. Diese gezielte thematische Anpassung der Werbespots an die jeweiligen Umfelder verstärkte den Werbeerfolg zusätzlich, so die Erkenntnis der AS&S Radio-Forscher.



Das Vermarktungsportfolio von AS&S Radio mit seinem einzigartigen Angebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S).



