Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Wort & Bild Verlag spielt die emotionale und hochprämierte Kampagne "Danke, Apotheke" abermals aus. Das neuerliche Engagement für die Apotheken-Kampagne begründet Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags: "Für viele ist die Adventszeit die schönste Zeit im Jahr, für manche Menschen bedeutet sie aber auch Krankheit und Einsamkeit. Die Apotheke vor Ort ist für die Menschen da. Die Kampagne ,Danke, Apotheke' ist unsere Art, Danke zu sagen - für den Einsatz, die Menschlichkeit und die Verlässlichkeit der Apothekerinnen und Apotheker."



Das Apotheken-A leuchtet Tag und Nacht



Denn Krankheiten halten sich nicht an reguläre Öffnungszeiten. Die Apotheken in Deutschland versorgen die Bürger mit ihren Notdiensten rund um die Uhr, egal ob Wochenende oder Feiertag. Die umfassenden Leistungen der Apotheken sind nicht immer auf den ersten Blick zu sehen. ",Danke, Apotheke' hat das Ziel, die gute Betreuung durch die Apotheken sichtbar zu machen", so Gudrun Kreutner, Leiterin der Unternehmenskommunikation. Die Kampagne wird aktuell im TV, auf Online-Plattformen und über Social Media ausgespielt.



"Danke, Apotheke"



Die groß angelegte Aufklärungs-Kampagne erreichte via TV, Online, Print und soziale Medien bereits bundesweit über 40 Millionen Menschen. Der Wort & Bild Verlag als Partner der Apotheken zeigt mit der Kampagne authentisch und emotional die unverzichtbaren Leistungen der Apotheken in der Arzneimittelversorgung. Für maximale Authentizität wurde in echten Offizinen und mit Protagonisten aus allen Bereichen der Gesellschaft gedreht. "Danke, Apotheke" wurde schon nach kurzer Zeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter die Superbrands®-Auszeichnung für hervorragende Markenführung und der Sonderpreis des expopharm-Medienpreises. Mehr Infos auch unter www.danke-apotheke.de.



OTS: Wort & Bild Verlag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52139 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52139.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de