LOTTO24 AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 18.12.2018 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: LOTTO24 AG LOTTO24 AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 18.12.2018 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 19.12.2018 / 12:07 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Herr Kenneth Chan, 12 Oktober 1976, hat der Lotto24 AG, Hamburg, am 19. Dezember 2018 um 11.19 Uhr per E-Mail mitgeteilt, dass er die vorherige Mitteilung vom 17. Dezember 2018 (veröffentlicht am 18. Dezember 2018) bezüglich des Überschreitens der Stimmrechtsschwelle von 20,00 % am 14. Dezember 2018 zurückzieht, da der aktuelle Anteil 19,99 % beträgt. 19.12.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Internet: www.lotto24-ag.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760157 19.12.2018 ISIN DE000LTT0243 AXC0137 2018-12-19/12:08