Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ganz ähnlich hört sich der jüngste Aufruf von US-Präsident Donald Trump an, in dem er die US-Notenbank gestern Stunden vor Beginn der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) abermals dazu anhielt, nicht noch "einen weiteren Fehler" zu machen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...