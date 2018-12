Zur Wochenmitte legt der DAX mit gemischten Vorgaben im Rücken wieder zu. Im Fokus steht die Sitzung der US-Notenbank Fed und die große Frage wie es mit den Leitzinsen im nächsten Jahr weitergeht. Mit einem Minus von über zehn Prozent geht die Talfahrt der Ceconomy-Aktie am Mittwoch in eine neue Runde und die Aktie markiert nach der Dividendenstreichung ein neues Rekordtief. Cornelia Frey berichtet über die wichtigsten Themen an den Finanzmärkten.