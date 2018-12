Der Aktienkurs von Nestlé fiel im Tageschart mit den letzten Abwärtsschüben unter das Bollinger Band, das sich momentan vergrößert. Der gleitende Durchschnitt (38) wurde in den vergangenen Perioden gekreuzt und es kam zu keinem Abpraller. Der Relative Stärke Index wurde lang nicht mehr in einem der beiden Extrembereiche gefunden, er liegt aktuell bei etwa 42 Punkten. Der MACD könnte bald ein Kaufsignal bilden, was aber noch nicht hundert Prozent sicher ist.

Das sieht nicht wirklich gut aus! ... (Anna Hofmann)

