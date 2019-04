Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Bewertung der Papiere von Nestle mit "Buy" und einem Kursziel von 111 Franken wieder aufgenommen. Das für die kommenden zwei Jahre im Schnitt erwartete Ergebniswachstum der Schweizer sei mit 10 Prozent etwa dreimal so hoch wie der Branchendurchschnitt, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die Papiere sogar günstiger bewertet. Delmas sieht den Nahrungsmittelkonzern auch als einen der Gewinner des digitalen Wandels./ag/ajx

