Deutsche EuroShop verlängert Mandat von Finanzvorstand Olaf Borkers

19.12.2018

Deutsche EuroShop verlängert Mandat von Finanzvorstand Olaf Borkers

* Aufsichtsrat beschließt Verlängerung der Berufung bis 2022

Hamburg, 19. Dezember 2018 - Der Aufsichtsrat des Hamburger Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG hat die Bestellung von Olaf Borkers zum Vorstandsmitglied bis Ende September 2022 verlängert. Olaf Borkers (54) gehört seit Oktober 2005 dem Vorstand der Deutsche EuroShop an.

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.