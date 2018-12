Bereits in den 1970er Jahren gab es Utopien, die Autos unter die Erde verbannen wollten. Musk setzt die Utopie nun in die Realität um. Tesla-Chef Musk eröffnete gestern für Testzwecke den ersten Leitschienen-Tunnel für E-Autos. Durch eine 1,8 Kilometer lange Röhre in Los Angeles fuhr ein weißes Tesla Model X, das mit speziellen waagerechten Stützrädern bestückt ...

