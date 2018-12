Die Schweizer Großbank UBS hat die Fraport-Aktie in ihre Liste der 20 aussichtsreichsten europäischen Nebenwerte im kommenden Jahr aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Entwicklung der Papiere aus der zweiten und dritten Reihe sei in Bärenmärkten entgegen der gängigen Meinung nicht zwangsläufig schlechter als die der Standardwerte, schrieb Analyst Bosco Ojeda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertungen hätten inzwischen ein vernünftiges Niveau erreicht. Für Fraport spreche unter anderem, dass der Markt den Wert der internationalen Flughafenbeteiligungen unterschätze. Dies habe der Verkaufspreis der Anteile am Flughafen Hannover unterstrichen./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 03:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

