Édimbourg (ots) - le Marketplace Fortissimo (https://www.fortissimo-project.eu/), dont l'inscription est gratuite, offre un accès rapide aux services HPC (High Performance Computing) à la demande et avec une facturation à l'utilisation. Il adapte les fournisseurs de services aux besoins des utilisateurs, gère la configuration, la gestion de projet et la facturation. Ces services rendent inutile d'investir dans le matériel et les logiciels HPC, ce qui entraîne une réduction des coûts et une mise sur le marché plus rapide.



Alors que le HPC est disponible pour les grandes entreprises, les coûts de possession et de maintenance d'une infrastructure appropriée dépassent les capacités financières des PME. Le Marketplace Fortissimo permet à ces entreprises d'être concurrentielles au niveau mondial et d'obtenir une rentabilité accrue grâce à des services de simulation et de « big data ».



79 expériences ont été présentées au centre de Projet Fortissimo, décrivant l'utilisation et les avantages des services HPC basés sur le Cloud pour la simulation avancée et l'analyse de données. Celles-ci ont abouti à un ensemble de services pertinents sur le plan commercial fonctionnant sur une infrastructure HPC fournie par les partenaires du projet.



Voici deux exemples d'expériences réussies et publiées :



- Simulation de procédés de fabrication additive pour la production de composants métalliques (https://www.fortissimo-project.eu/experiments/804) Cette simulation fournit un outil de prévision économique capable de prédire l'état de contrainte du composant final, ainsi que la déformation du produit



- Optimisation dans le cloud d'un dispositif d'énergie à vagues multicorps (https://www.fortissimo-project.eu/experiments/810) On peut voir ici comment la tâche de modélisation des vagues, qui nécessite de nombreux calculs, peut être effectuée de manière efficace et économique.



Pour plus d'informations, contactez: support@fortissimo-project.eu