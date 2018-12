Berlin (ots) - BookBeat hat für das Jahr 2018 jene Sprecher ermittelt, mit denen die BookBeat-Kunden die meiste Zeit in diesem zu Ende gehenden Jahr verbracht haben. Diejenigen Erzähler, die die beliebtesten Begleiter vieler Hörstunden waren, die ganz nah dabei waren, quasi als Stimme im Ohr der Hörbuch-Fans.



Hörbücher und gesprochene Literatur leben nicht nur vom Inhalt und der Geschichte, die erzählt wird. Immer sind auch die Stimme und die Kunst des mündlichen Vortrags, die Leistung des Sprechers/der Sprecherin entscheidend für den Genuss beim Zuhören. Ein engagierter Sprecher bereichert einen Text um seine eigene Interpretation, um die Persönlichkeit, die er/sie dem Text verleiht. BookBeat-Kunden verbringen im Schnitt eine volle Stunde mit dem Hören von Hörbüchern -- jeden Tag! Diese Sprecher haben 2018 die meisten dieser Hörstunden begleitet:



Angeführt wird die Riege der Sprecher mit den meisten Hörstunden in diesem Jahr von Johannes Steck, den die BookBeat-Kunden als Interpreten von Thrillern z.B. von Simon Beckett schätzen. Aber auch die Fantasy-Welt von Markus Heitz' "Zwerge"-Serie setzt Steck kongenial und im wahren Sinne fantastisch in Szene.



Auf Rang 2 befindet sich ein Sprecherduo: Michael-Che Koch und Milena Karas stehen für den männlichen und den weiblichen Erzähl-Part der immens erfolgreichen "Save Me"-Reihe der Autorin Mona Kasten - die BookBeat-Hörer goutieren diese Art des zweigeteilten Vortrags besonders!



Rang 3 nimmt Luise Helm ein, die die Romane u.a. von Jojo Moyes, Cecelia Ahern und Stephenie Meyer lebendig und einfühlsam interpretiert.



Auf Platz 4 ein guter Bekannter: Simon Jäger, Sprecher der Thriller von Erfolgsautoren wie Sebastian Fitzek und Lars Kepler. Absolutes Highlight in diesem Jahr: Der neue Thriller und SPIEGEL-Bestseller "Das Haus der Mädchen" von Andreas Winkelmann -- wenn Simon Jäger deren Geschichte ins Mikrofon raunt, ist das absolute Hochspannung auf den Ohren.



Und last but not least: Rang 5 der beliebtesten Sprecher in diesem Jahr ist David Nathan! Seine große erzählerische Bandbreite zeigt sich in den Autorennamen, deren Werke er ins Hörbuch und "zu Stimme" bringt: von Haruki Murakami über Stephen King bis hin zu Michael Tsokos. In diesem Jahr ist unter den beliebtesten Hörbüchern, die David Nathan gesprochen hat, natürlich auch die Serie um den Berliner Kriminalkommissar Gereon Rath, die das Vorbild für den TV-Erfolg Babylon Berlin ist.



"Letzten Endes ist jede Interpretation ein Kunstwerk, das aus einem geschriebenen Text eine ganz neue, eigenständige Literatur-Erfahrung macht", betont Kathrin Rüstig, Director Publisher Relations bei BookBeat. "Ob es sich nun um unsere Top5 Sprecher und Sprecherinnen 2018 handelt oder um die vielen anderen Hörbuch-Sprecher, die uns und unseren Kunden Literatur durch ihre Stimme und ihren ganz eigenen Tonfall nahebringen - die Hörbuchinterpreten sind ganz essenziell für den Genuss am Hörbuch! Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Sprecher und Sprecherinnen, die uns mit ihren Stimmen und ihrer Gestaltung eines Textes unterhalten und bereichern!"



