Die rumänische Regierung plant neue Steuern einzuführen, unter anderem für Banken, Energie- und Telekomunternehmen. Diese Nachricht lastet heute massiv auf Aktien heimischer Unternehmen mit Exposure in Rumänien. Die Erste Group gibt am meisten ab. Aber auch RBI verliert stärker. Der ATX liegt zu Mittag mit mehr als zwei Prozent im Minus, nur Andritz und Lenzing sind im Plus.

