Die Pläne der rumänischen Regierung für eine zusätzliche Steuerbelastung stoßen bei den im Land tätigen österreichischen Banken auf wenig Verständnis. "Die rumänische Steuer ist ein Signal an die Kreditgeber, dass sie nicht willkommen sind", sagte Raiffeisen-Bank-International-Chef Johann Strobl am Dienstag am Rande einer ...

