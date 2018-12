Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aumann von 70 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des Fachkräftemangels habe er seine Gewinnschätzungen für den Maschinenbauer für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Aktie spreche die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich E-Mobilität. Das Aufwärtspotenzial von 70 Prozent bis zum Kursziel rechtfertige die Kaufempfehlung./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-12-19/12:57

ISIN: DE000A2DAM03