Dresden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach imposanten Ergebnissen in den Vorjahren hat die gevekom GmbH ihr Wachstum im Jahr 2018 noch beschleunigt und gleichzeitig die Umsetzung ihrer Vision der "Glücklichen Kontaktmanufaktur" vorangetrieben.



- Umsatz für 2018 knackt dank namhafter Neukunden die 20-Mio-Euro-Marke - Mitarbeiterzahl steigt binnen Jahresfrist um 36% auf über 850 - Sechste Niederlassung als "Callcenter der Zukunft" eröffnet - Casting unter Palmen zur Mitarbeitergewinnung



Der Umsatz wird für das Jahr 2018 deutlich über 20 Millionen Euro liegen, die Mitarbeiterzahl stieg von 650 auf nun mehr als 850 Kollegen. Die Bereitstellung rundum attraktiver Arbeitsplätze bildet die Basis der erfolgreichen Entwicklung.



Neue Kapazitäten hat gevekom mit der im Sommer eröffneten Niederlassung in Chemnitz geschaffen, die für mehr als 300 Mitarbeiter ausgelegt ist. Zudem setzt der neue Standort in urbaner Citylage mit einer 10 Meter hohen Fensterfront und eigenem Interieurkonzept Maßstäbe für eine wohltuende und großzügige Arbeitsatmosphäre, die dem landläufigen Image der Callcenter den frischen gevekom-Stil entgegensetzt.



Crewcasting mit Meeresbrise unter Palmen



Absolut wegweisend, nicht nur für die eigene Branche, hat gevekom zudem das Recruiting neuer Führungskräfte umgesetzt: Statt Bewerbungsgesprächen im Konferenzraum verlegte gevekom das Kennenlernen von 14 Bewerbern in eine idyllische Finca auf Mallorca. Eingebettet in ein buntes Rahmenprogramm konnten sich beide Seiten in drei Tagen sehr intensiv austauschen. Es ging dabei nicht darum, offene Stellen zu besetzen, sondern Talente aufzuspüren (https://gevekom-crew-casting.de). Die Aktion wird dank der äußerst positiven Erfahrungen 2019 wiederholt. Der menschliche Faktor spielt bei gevekom mit firmeneigener Kita, einem opulenten kostenlosen Frühstück jeden Tag, flexiblen Arbeitszeiten, breiter Auswahl an Kundenprojekten und zig weiteren Benefits ohnehin eine herausragende Rolle. Als Lohn gab es dafür bereits die Auszeichnung als "Familienfreundlichstes Unternehmen des Jahres".



Prominente Neu- und Bestandskunden



Es ist nachvollziehbar, dass nur wenige Auftraggeber über sich lesen möchten, dass sie z.B. ihre Hotlines, ihr Beschwerdemanagement oder ihre Terminanbahnung erfolgreich an gevekom auslagern. Dennoch sind Referenzen wichtig, um einordnen zu können, in welcher Liga gevekom spielt. Zu den Neukunden zählen beispielsweise ein großer Touristik-Konzern und der Homeshopping-Anbieter HSE24.



Zu den schon länger zufriedenen Kunden zählen neben bett1.de, Deutsche Post, myToys und Thalia noch Dutzende weitere renommierte Unternehmen.



Meilensteine 2019: Top 10, 1.000 Mitarbeiter, Internationalisierung Für das nächste Jahr peilt gevekom erneut sehr ambitionierte Ziele an:



- Die Mitarbeiterzahl soll die Tausendermarke übersteigen. - Endgültiger Aufstieg in die Top 10 der deutschen Kontaktcenter-Betreiber. - Eröffnung der ersten Niederlassung im Ausland, geplant ist Spanien. - Die gevekom als Top-Arbeitgeber weiter entwickeln.



Dezentrale Callcenter kommen: gevekom@home



Fest geplant für das erste Halbjahr 2019 ist eine Erweiterung der Recruitingbasis: Neben dem ersten Kontaktcenter außerhalb Deutschlands wird gevekom neuen Mitarbeitern ermöglichen, die Mitarbeit komplett von Zuhause aus mit höchster Flexibilität zu bewerkstelligen. Das erfordert perfekte Organisation, feinfühlige Einarbeitung und Betreuung der Remote-Kollegen sowie komplexe Technik.



"Die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern ist branchenweit die große Herausforderung unserer Zeit. Wir wollen diesem Wachstumshemmnis kreativ begegnen und werden mit der Ausgründung gevekom@home potenzielle Kollegen adressieren, die fernab von Städten leben, die wegen Kleinkindern oder pflegebedürftigen Angehörigen durchaus freie Kapazitäten haben, jedoch zuhause gebunden sind", sagt Roman Molch, Geschäftsführer der gevekom GmbH.



OTS: gevekom GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131293 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131293.rss2



Pressekontakt: Agentur Frische Fische Vivian Fischer fischer@frische-fische.com Fon 0351.56355661