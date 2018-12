Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigt WELT in deutscher Erstausstrahlung eine epische Dokumentation über ein ebenso episches Land mit vielen Gesichtern und Inkarnationen: China, das sagenumwobene "Reich der Mitte" mit seiner jahrtausendealten Zivilisation. Die kommunistische Diktatur unter der kompromisslosen Führung Mao Zedongs und seiner Nachfolger. Der Mit- und Gegenspieler zum "großen Bruder" Sowjetunion im globalen Machtgefüge des 20. Jahrhunderts. Und die ökonomische Supermacht des 21. Jahrhunderts, die zielstrebig ihren eigenen Weg verfolgt, um zur führenden Nation der Welt aufzusteigen.



Die zweiteilige Dokumentation "China von oben - Land der Superlative" porträtiert in spektakulären Bildern das Land, wie es sich heute darstellt: Als zentraler Akteur der globalen Konsumgüterproduktion, als Entwicklungslabor für die Welt der Zukunft, als technologischer Vorreiter in Architektur, Medizin und Wissenschaft, aber auch als Heimat atemberaubender Naturwunder, einzigartiger Landschaften und exotischer Tier- und Pflanzenwelten.



Um all den Superlativen gerecht zu werden, haben die Macher den Blick von oben gewählt. Die faszinierenden Luftaufnahmen ermöglichen es, das Ausmaß an Vielfalt, Dynamik und Transformation in China zu erkennen und zu verstehen.



Schneebedeckte Gebirgszüge, endlos lange Flüsse als Lebensadern, gigantische Container-Häfen, menschenleere Sand- und Eiswüsten, knochenübersäte Dinosaurier-Hotspots, kühn konstruierte Brücken und Wolkenkratzer, altertümliche Traditionen, boomende Megacities, jahrtausendealtes Handwerk, ethnische Vielfalt, buddhistische Rituale - all das zeigt diese Dokumentation.



"China von oben - Land der Superlative" - die zweiteilige Dokumentation in deutscher Erstausstrahlung am 26. Dezember 2018 ab 15.15 Uhr auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 7 Tage in der Mediathek



OTS: WELT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13399 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13399.rss2



Pressekontakt: Andreas Thiemann Programmkommunikation WELT und N24 Doku +49 30 2090 4622 andreas.thiemann@welt.de



Mediencenter: www.presse.welt.de