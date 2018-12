Es droht ein ungeordneter Austritt der Briten aus der EU. Sollte der Fall eintreten, will die EU-Kommission die Finanzströme und den Flugverkehr sicherstellen.

Die EU-Kommission hat Notallmaßnahmen für einen ungeordneten Brexit beschlossen. So will sie im Falle eines ungeregelten Austritts Großbritanniens unter anderem aus der EU die Finanzströme zunächst ohne Unterbrechung aufrecht erhalten. Die EU-Kommission erklärte am Mittwoch in Brüssel, so solle etwas die zentrale Abwicklung von Finanzderivaten für zwölf ...

