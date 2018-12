Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Die neue China-Strategie des Motorenherstellers überzeuge, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er ist zuversichtlich, dass Deutz gute Zahlen für das vierte Quartal 2018 vorlegen wird. Die Aktie sei derzeit auf historisch niedrigem Niveau bewertet./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2018 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-12-19/13:35

ISIN: DE0006305006