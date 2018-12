Unterföhring (ots) -



- Parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 13. auf den 14 Januar über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf - Lineare Ausstrahlung ab 14. Januar auf Sky Atlantic HD - Neue Besetzung: Oscargewinner Mahershala Ali und Stephen Dorff als Ermittler-Duo - Staffeln eins und zwei auf Sky Box Sets abrufbar - Trailer zum Download: https://we.tl/t-OoKmQ5Tkbl



Nach circa dreieinhalb Jahren kehrt die Anthologieserie "True Detective" mit einem neuen Fall zurück. Diesmal erzählt uns Serienschöpfer und Autor Nic Pizzolatto die Geschichte über ein grauenhaftes Verbrechen an zwei Kindern, das die beiden Ermittler Hays (Mahershala Ali) und West (Stephen Dorff) auch nach mehr als 30 Jahren nicht loslässt. Sky präsentiert die achteilige dritte Staffel parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf sowie am Abend des 14. Januar ab 20.15 Uhr mit wöchentlich einer Episode auf Sky Alantic HD. Die Folgen sind sofort wahlweise auch in der deutschen Synchronisation verfügbar. Staffeln eins und zwei sind ebenfalls auf Sky Box Sets auf Abruf verfügbar.



Über "True Detective":



Arkansas, 2015: Der ehemalige Detective Wayne Hays (Mahershala Ali) wird für eine True-Crime-Dokumentation zu einem Kriminalfall interviewt, der ihn seit mehr als dreißig Jahren quält. 1990 verschwand ein Geschwisterpaar aus dem Ort West Finger in Arkansas. Im Laufe ihrer damaligen Ermittlungen stoßen Detective Wayne und sein Kollege Roland West (Stephen Dorff) auf ein grauenhaftes Verbrechen, das ihr Schicksal mit dem der Eltern sowie Lehrern der Opfer und vielen weiteren Betroffenen verbindet.



Die preisgekrönte, von Fans und Kritikern gefeierte Thrillerserie findet in der dritten Staffel zurück zu ihren Wurzeln: "True Detective"-Schöpfer Nic Pizzolatto stellt erneut zwei Ermittler ins Zentrum der Geschichte. Wieder dient ein grauenhaftes Verbrechen als Ausgangspunkt seiner völlig neuen Story, die sich in Rück- und Vorblenden aus unterschiedlichen Blickwinkeln über mehr als drei Jahrzehnte erstreckt. Nach den Sümpfen Louisianas in der ersten Staffel und dem ausgedorrten Süden Kaliforniens in Staffel zwei führen die neuen Folgen in das Herz des dünn besiedelten Ozark-Plateaus von Arkansas. Oscargewinner Mahershala Ali ("Moonlight") und Stephen Dorff ("Blade") führen diesmal den erlesenen Cast an, in weiteren Rollen sind Carmen Ejogo ("Selma"), Scoot McNairy (Sleepless - Eine tödliche Nacht") und Meryl Streeps Tochter Mamie Gummer ("Cake")dabei. Showrunner Nic Pizzolatto führt erstmals bei zwei Folgen Regie, zu den weiteren Regisseuren zählen Jeremy Saulnier und Daniel Sackheim.



Facts:



Originaltitel: "True Detective", 3. Staffel, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2018. Schöpfer, Showrunner, Dreahbuchautor: Nic Pizzolatto. Ausführende Produzenten: Nic Pizzolatto, Scott Stephens, Daniel Sackheim, Jeremy Saulnier, Steve Golin, Richard Brwon, Bard Dorros. Regie: u.a. Jeremy Saulnier, Daniel Sackheim, Nic Pizzolatto. Serienschöpfer: Nic Pizzolatto. Darsteller: Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo, Scoot McNairy, Mamie Gummer.



Ausstrahlungstermine:



Staffel drei in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar, parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf sowie ab 14. Januar immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD - jeweils wahlweise auf Deutsch oder Englisch.



Die Staffeln eins und zwei sind auf Sky Box Sets auf Abruf verfügbar.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählte Produktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Das neue Sky:



Das neue Sky stellt mit Sky Q konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung eines Kundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowie exklusiven Content für Sky Kunden. Sky wird einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Nach der bereits erfolgten Erneuerung der Services Sky Go, Sky Kids und Sky+ Home erreicht die Innovationsoffensive mit Sky Q und ab Mitte Mai mit dem neuen Sky Ticket ihren ersten Höhepunkt. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



Über Sky Ticket:



Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



