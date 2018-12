BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier fürchtet sich nach eigenen Worten nicht, dass er sein Ministeramt an Friedrich Merz verlieren könnte. "Ich sehe nicht ängstlich aus und bin es auch nicht", sagte Altmaier in Berlin. Als Politiker sei man es gewohnt, dass andere nach dem eigenen Posten schielten.

In einem Interview hatte Merz, der jüngst das Rennen um den CDU-Vorsitz verloren hatte, Anspruch auf einen Platz im Kabinett angemeldet. Die Bild-Zeitung hatte kürzlich gemeldet, der 63-Jährige solle das Wirtschaftsministerium übernehmen. Weil Merz nur äußerst knapp von Annegret Kramp-Karrenbauer geschlagen wurde, besteht bei der CDU die Sorge, dass die Partei auseinanderbrechen könnte. Vertreter des Wirtschaftsflügels und die Konservativen sind tief enttäuscht, dass Kramp-Karrenbauer die Spitze der Christdemokraten erobert hat. Sie gehört dem linken Flügel an. Die neue Parteichefin will wegen seines großen Rückhalts versuchen, ihren Rivalen einzubinden.

December 19, 2018

