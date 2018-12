SURTECO GROUP SE: Veränderung im Vorstand DGAP-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Personalie SURTECO GROUP SE: Veränderung im Vorstand 19.12.2018 / 13:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SURTECO GROUP SE: Veränderung im Vorstand Der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Dr.-Ing. Herbert Müller, hat den Aufsichtsrat gebeten, seinen bis zum 30. Juni 2021 laufenden Dienstvertrag im Lauf des Jahres 2019 vorzeitig zu beenden. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch in seiner Sitzung vom 19. Dezember 2018 mit Bedauern entsprochen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Müller für seine über 30jährige Tätigkeit bei der Gesellschaft und ihren Vorgängergesellschaften, seine Verdienste um den SURTECO-Konzern, seine Loyalität und langjährige Verbundenheit sowie die gute Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, den Aktionärsvertretern und im Vorstand der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in der vorgenannten Sitzung dem Abschluß eines Vorstands-Dienstvertrages mit Herrn Diplom-Betriebswirt (FH) Wolfgang Moyses zugestimmt. Herr Moyses ist zur Zeit Vorsitzender des Vorstands der SIMONA Aktiengesellschaft, Kirn, und Mitglied des Aufsichtsrates der SURTECO GROUP SE. Er soll mit Wirkung ab dem 1. November 2019 oder, wenn möglich, zu einem früheren Zeitpunkt für eine Amtszeit von fünf Jahren zum Vorstandsvorsitzenden der SURTECO GROUP SE bestellt werden. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird Herr Moyses vor Beginn seiner Amtszeit als Vorsitzender des Vorstands niederlegen. Kontakt: Martin Miller Investor Relations ir@surteco-group.com +49 (0)8274 9988-508 19.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco-group.com Internet: www.surteco-group.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759951 19.12.2018 CET/CEST ISIN DE0005176903 AXC0170 2018-12-19/13:38